L'Italia è la nazione centroeuropea più colpita dai ransomware

Trend Micro rende note le minacce informatiche che hanno colpito nel mese di aprile. I dati, raccolti dalla rete globale cloud-based per il rilevamento delle minacce dell'azienda, rivelano che le minacce sono aumentate del 24% rispetto al mese di marzo.

Sono state bloccate un totale di 3,6 miliardi di minacce, contro i 2,9 miliardi del mese precedente. Le minacce neutralizzate includono attacchi email, file e URL maligni e le nazioni più colpite sono state Stati Uniti, Cina e Francia.

Le famiglie ransomware sono aumentate del 59% in aprile, passando dalle 17 di marzo a 27, così come i ransomware che hanno colpito i dispositivi mobili, passati da 7.637 a 8.196 (+7%). In particolare, i malware per Android si confermano in crescita costante da gennaio e raggiungono i 230 milioni.

Tra marzo e aprile, l'Italia rimane tra i Paesi più colpiti dalle infezioni PoS, anche se in calo, e si distingue come 4° al mondo per numero di macro malware. Le truffe Business Email Compromise che hanno colpito l'Italia arrivano a un totale di 23.

Ma il dato importante è che l'Italia, in aprile, è il Paese dell'Europa centro-meridionale più colpito dai ransomware, con un totale del 13% di attacchi subiti. Solo la Romania ne ha incassati di più, raggiungendo il 31%.