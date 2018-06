Project Precog, il notebook con doppio schermo che predice ciò che farà l'utente

Grazie all'intelligenza artificiale, si adatta alle esigenze e formula suggerimenti.

Si chiama Project Precog l'ultima invenzione di Asus nel campo dei notebook, presentata al Computex 2018 che in questi giorni è in corso a Taiwan.

Precog sarà per molti un palese richiamo a Minority Report ma è anche un riferimento alle capacità di "precognizione" di cui il laptop è, secondo l'azienda, dotato, grazie alle tecnologie di cui dispone.

La prima caratteristica evidente di Project Precog è il fatto che, anziché di uno schermo e di una tastiera, esso dispone di due schermi: uno dei due può chiaramente essere usato per visualizzare una tastiera virtuale, ma le configurazioni possibili sono virtualmente illimitate.

Asus tiene inoltre a sottolineare come Precog sia gestito da una forma di intelligenza artificiale: è questa che si occupa di capire in che modo viene usato il portatile e se siano presenti una tastiera e un mouse fisici, per stabilire se sia necessario mostrare le periferiche virtuali.



Inoltre, grazie a una videocamera prodotta da Intel Movidius, il notebook "vede" dove sono posizionate le mani e posiziona la tastiera al di sotto di esse, senza che l'utente debba scegliere manualmente quale schermo adoperare in questo modo.

Analogamente, Project Precog è in grado di rilevare la presenza di uno stilo e di conseguenza passare alla "modalità disegno". Infine, l'IA gestisce anche il riconoscimento facciale e quello vocale.

Le applicazioni dell'intelligenza artificiale non finiscono qui: il sistema impara, con il passare del tempo, le abitudini dell'utente. Per esempio ricorda l'orario in cui generalmente si tengono le riunioni, e gestisce il consumo della batteria per evitare che l'autonomia si esaurisca proprio sul più bello. Oppure fornisce consigli utili su come utilizzare Excel quando si sta operando su un foglio di lavoro.



Asus ha fatto sapere che Project Precog non è stato pensato per restare soltanto un concept: l'intenzione è metterlo in vendita a un certo punto nel 2019, a un prezzo che ancora non è stato rivelato ma che certamente non potrà essere economico.