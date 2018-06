L'auto volante di Larry Page: si impara a guidare in meno di un'ora

Il vero problema è convincere la gente ad accettarla.

Nel 2016 Larry Page, cofondatore di Google, investì in due progetti il cui obiettivo era realizzare le prime, vere auto volanti.

Uno di questi progetti, il Flyer di Kitty Hawk, svelò al mondo un prototipo lo scorso anno e ora, dopo un'ulteriore evoluzione e svariati test, è arrivato a produrre un veicolo che già è disponibile per essere valutato da potenziali clienti.

La dimostrazione di ciò è un breve video che mostra la giornalista della CNN Rachel Crane mentre esegue un volo di prova, a indicazione del fatto che non è più necessario essere piloti esperti per gestire un'"auto" volante.

Nonostante i progressi, per ragioni di sicurezza tutti i test vengono tuttora svolti sopra il Lake Las Vegas, nel Nevada (USA), ma Rachel Crane ha potuto testimoniare come un'ora di addestramento sia sufficiente per impratichirsi con i comandi.

La giornalista è stata infatti in grado di volare alla velocità di 6 miglia orarie (quasi 10 km/h) a 10 piedi (circa 3 metri) dall'acqua, anche se l'azienda precisa che un giorno il Flyer di Kitty Hawk sarà in grado di sorvolare zone popolate a 100 miglia all'ora (circa 160 km/h).

«È facile come giocare a Minecraft» ha raccontato la reporter. «Il joystick è molto intuitivo, anche se il veicolo non è il luogo più comodo in cui mi sia mai seduta. Le vibrazioni si avvertono davvero».

Il Flyer è alimentato da una batteria ai polimeri di litio, utilizza 10 motori e offre un'autonomia di volo pari a 20 minuti, trascorsi i quali dev'essere ricaricato.

Kitty Hawk ha fatto sapere di aver già costruito una piccola flotta di Flyer, grazie alla quale ha permesso di provare l'ebbrezza del volo a diversi soggetti interessati, il cui supporto è essenziale per garantire che questo tipo di veicoli venga accettato dal grande pubblico.



«La gente» - spiega Sebastian Thrun, Ceo di Kitty Hawk - «vorrà davvero volare su questi veicoli, vorrà davvero vivere accanto a veicoli come questi? È per questo che abbiamo aperto il campo d'addestramento a Lake Las Vegas: vogliamo imparare da voi e vedere le vostre reazioni».