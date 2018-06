La lettiera rotante per gatti con raccoglitore automatico

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-06-2018] Commenti

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Chi possiede e ama un gatto generalmente non manca di notare e far notare a chiunque sia disposto ad ascoltare quanto questo sia adorabile, divertente, coccoloso e indipendente.

Meno considerata è invece una spiacevole incombenza con la quale tutti i padroni di gatti si trovano a convivere: pulire periodicamente la lettiera.

Dal Computex 2018 arriva la soluzione: una lettiera rotante che automaticamente raccoglie gli escrementi dell'amato felino, senza che il padrone debba entrare in contatto con essi.

È bene precisare che la lettiera non si mette a ruotare mentre il gatto è all'interno, centrifugandolo proprio mentre sta facendo i propri bisogni.

Invece è dotata di sensori che si accorgono di quando il gatto - dopo essere entrato, aver prodotto ed essere nuovamente uscito - si trova a distanza di sicurezza: a quel punto lascia trascorrere sette minuti e dà il via al movimento rotatorio, tramite il quale i "ricordini" lasciati all'interno vengono filtrati e raccolti in un pratico pacchetto da gettare via.

In più, gli ideatori hanno dotato la lettiera di un paio di finte orecchie da gatto, illuminate da una luce a LED blu, e di un paio di zampe, illuminate in verde. Quando la lettiera gira, le luce diventano verdi e rosse e lampeggiano.

La lettiera rotante per ora non è in vendita: gli inventori stanno cercando partner per la commercializzazione.