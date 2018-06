Bug in Facebook rende pubblici i post privati di milioni di utenti

Correte a ricontrollare i vecchi post.

È bastato un piccolo bug e i post di 14 milioni di utenti di Facebook da privati sono diventati pubblici.

Il problema s'è verificato tra il 18 e il 27 maggio scorsi, mentre il social network stava testando un nuovo sistema di condivisione dei contenuti.

Ebbene i post creati in quel periodo da milioni di utenti sono stati erroneamente contrassegnati come pubblici anche quand'erano privati, o destinati a una cerchia ristretta di amici.

È stata Erin Egan, responsabile dalla privacy di Facebook, ad annunciare la scoperta del bug e le conseguenze che ha avuto sui contenuti di milioni di persone, alle quali in queste ore Facebook sta recapitando un messaggio personalizzato per spiegare quanto accaduto.

«Ogni volta che condividete qualcosa su Facebook» - spiega Egan - «vi mostriamo un selettore di pubblico per permettervi di decidere chi potrà vedere quel post. Esso si basa sulle persone con le quali è stata attivata la condivisione l'ultima volta che qualcosa è stato postato».

In pratica, se tutto funziona come dovrebbe, quando si crea un nuovo post Facebook va a guardare con quanta gente era stato condiviso quello precedente: se era privato, allora anche quello nuovo sarà contrassegnato come privato. Se era invece pubblico, allora anche quello nuovo sarà pubblico, a meno di un intervento manuale da parte dell'utente.

«Il bug» - continua Erin Egan - «si è verificato mentre stavamo realizzando un nuovo sistema per condividere i contenuti in evidenza presenti sul profilo, come una fotografia. Dato che questi contenuti sono pubblici, il suggerimento per tutti i nuovi post - e non solo quelli con quei contenuti - è stato impostato a "pubblico"».

Il bug è stato ora individuato e corretto, e le impostazioni di condivisione indicate dagli utenti sono state ripristinate al modo in cui sarebbero dovute essere sin dal principio, ma «eccedendo in cautela» il sito in blu invita gli utenti a controllare le impostazioni di condivisione per tutti i post inseriti tra il 18 e il 27 maggio 2018.