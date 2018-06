Il malware che trasforma il Pc in una videocamera-spia

Si chiama Invisimole e registra audio e video di tutto ciò che succede.

Si chiama Invisimole (da Invisible, Invisibile, e mole, talpa, anche in senso figurato) l'ultima minaccia scoperta dai ricercatori di Eset.

Gira in realtà dal 2013 ma, come il nome suggerisce, questo malware riesce a nascondersi bene nei sistemi che infetta e trasforma in videocamere-spia che sorvegliano ogni attività dell'utente.

Invisimole è infatti attrezzato con tutto l'armamentario standard degli spyware, ma si spinge anche oltre.

Da un lato recupera dal Pc tutte le informazioni cui riesce ad avere accesso, dai dati sul sistema ai servizi in esecuzione passando per i processi attivi, le informazioni di rete e molto altro ancora, scattando anche degli screenshot.

Dall'altro prende il controllo di tutte le periferiche video e audio che riesce a trovare: se al computer sono collegati webcam e microfono (com'è facile che avvenga soprattutto nel caso dei portatili), Invisimole li adopera per registrare tutto ciò che avviene nell'ambiente in cui si trova la macchina infetta.

Inoltre apre delle backdoor che permettono ai suoi creatori di scaricare i dati ottenuti e anche di accedere, non visti, ai sistemi di cui ha preso il controllo, per agire in tempo reale su di essi.