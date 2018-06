Microsoft sospende il supporto nei forum a Windows 7 e 8.1

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-06-2018] Commenti

Nonostante la crescita degli utenti di Windows 10, ci sono ancora molte persone che usano con soddisfazione Windows 7, e persino alcune che sono contente del loro Windows 8.1.

A tutt'oggi, quando costoro incontrano qualche problema di cui non riescono a venire a capo, possono rivolgersi ai forum di Microsoft, dove - oltre agli altri utenti - anche alcuni dipendenti dell'azienda aiutano a trovare la soluzione.

Ebbene, presto ciò non sarà più possibile. Il gigante di Redmond ha infatti annunciato che da luglio non fornirà più supporto tramite forum a un certo numero di prodotti, tra cui per l'appunto Windows 7 e Windows 8.1.

Oltre ai due sistemi operativi, gli altri prodotti sono: Windows 8.1 RT, Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10, Office 2010, Office 2013, Surface Pro, Surface Pro 2, Surface RT, Surface 2, Microsoft Band, Zune e i dispositivi mobili in generale.

In particolare, per quanto riguarda Microsoft Band, Zune e i dispositivi mobili, i forum relativi saranno anche chiusi: ciò significa che oltre a interrompere il supporto ufficiale, gli utenti non potranno nemmeno continuare a scrivere per ricevere un aiuto ufficioso dagli altri utenti.