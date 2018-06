Antibufala: Microsoft sta riscrivendo l'intera suite Office in Javascript

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-06-2018] Commenti

Comunque la si pensi, il tweet che ha dato origine a tutto è chiarissimo.

Rispondendo a un altro utente di Twitter che faceva notare come, secondo lui, avere un linguaggio di scripting come primo linguaggio sia sbagliato per ogni laureato in informatica, Sean Thoams Larkin, sviluppatore impiegato presso Microsoft, ha scritto: «Be', in realtà! L'intero Office 365 sta venendo completamente riscritto (e abbiamo quasi finito) con quel piccolo linguaggio di scripting chiamato Javascript».

Il post è tuttora su Twitter e chiunque può controllare. Anzi, il tweet continua: «E Skype, e Microsoft Teams, e Code, e l'intero MSEdgeDev Debug Protocol (al posto di C++)».

Leggendo quelle parole, a molti utenti esperti di Microsoft Office è venuto un infarto. La maggioranza, d'altro canto, che non sa che cosa siano JavaScript o C++ né le interessa, non s'è posta alcun problema.

Possibile che Microsoft abbia deciso di buttare a mare tutto il codice prodotto finora per passare al linguaggio più amato/odiato del momento? E sicuramente perdere alcune funzionalità strada facendo?

In effetti no, non è possibile. Infatti, nonostante ciò che Larkin ha lasciato pensare nel suo primo tweet, le cose non stanno così.

È stato Larkin stesso a correggere il tiro poco dopo, precisando che, sebbene alcune parti di Office siano effettivamente realizzate con il framework Electron, e il lavoro per riscrivere Skype in React Native è davvero in corso. Ma Word e soci continueranno a essere scritti in C++.



Scrivendo su Reddit, lo sviluppatore ha spiegato che intendeva mettere l'enfasi su come JavaScript non sia da considerare un linguaggio di secondo piano soltanto perché tecnicamente è un linguaggio di scripting, pensando perciò che non lo si possa usare per realizzare applicazioni "vere".

D'altra parte, «Non abbiamo intenzione di abbandonare C++, C# né alcuno degli altri fantastici linguaggi, API e strumenti che usiamo in Microsoft. EdgeHTML è scritto quasi interamente in C++, come quasi ogni altro motore per browser».

Tanto rumore per nulla, insomma: per il prevedibile futuro non ci saranno cambiamenti radicali nel modo in cui Office è sviluppato. Tuttavia, in un mondo in cui è sempre più importante realizzare applicazioni multipiattaforma, JavaScript sembra destinato a giocare un ruolo importante.