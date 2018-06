La tecnica che renderà impossibili le falle nei processori

Meltdown e Spectre saranno solo un brutto ricordo.

Mai più falle nei processori come Meltdown e Spectre, che hanno colpito le Cpu Intel e non solo nei mesi scorsi: è questa la promessa del nuovo «principio di progettazione» sviluppato da un gruppo di ricercatori.

Esperti dell'Università della California, del College di William e Mary e della Binghamton University hanno ideato un modello, chiamato SafeSpec, che «supporta la speculazione in un modo tale da risultare immune al passaggio di informazioni tra canali necessario per attacchi come Meltdown e Spectre».

Le due vulnerabilità dei processori sono infatti tali proprio perché consentono di accedere a informazioni riservate anche a quei processi che in teoria non dovrebbero poterlo fare.

Con SafeSpec, «lo stato speculativo è mantenuto in speciali strutture temporanee» alle quali le istruzioni inviate non hanno accesso.

I vantaggi di questa soluzione sono molteplici: non soltanto, a differenza delle correzioni elaborate da Intel, non causano un decadimento delle prestazioni, ma non interferisce con la tecnica Retpoline elaborata da Google.

I ricercatori sostengono inoltre che SafeSpec è in grado di proteggere sia da varianti note di Meltdown e Spectre sia dalle eventuali varianti che potranno apparire in futuro.

Certamente, come ammettono gli stessi ideatori di questa soluzione, c'è ancora del lavoro da fare e prima che le implementazioni di SafeSpec vengano adottate occorrerà del tempo, ma questo lavoro «rappresenta il primo di molti passi verso una sana protezione».