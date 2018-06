Lucchetto ''smart'' annuncia a tutti la propria password

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-06-2018] Commenti

Cento dollari per un lucchetto sono una bella cifra, ma quello venduto dalla Tapplock è un lucchetto speciale, perché è "smart": contiene un processore e un sensore d'impronte digitali e si sblocca appoggiando sul sensore un dito autorizzato. Niente chiavi da perdere, nessuna combinazione da ricordare. C'è anche un'app per gestire fino a 500 impronte. Pratico, no?

Praticissimo, e specialmente per i ladri. I ricercatori della Pen Test Partners hanno scoperto infatti che le promesse di sicurezza del lucchetto erano decisamente fantasiose. Hanno scritto un'app che sblocca qualunque lucchetto smart di questa marca in due secondi.

Come hanno fatto? Hanno comprato uno di questi lucchetti e hanno analizzato il traffico Bluetooth fra il lucchetto e l'app. Per prima cosa si sono accorti che il codice di sblocco che veniva trasmesso era uguale per tutti gli utenti autorizzati di quell'esemplare di lucchetto (che già non è una bella cosa). Ma poi hanno scoperto che il codice di sblocco era derivato dal MAC address del dispositivo.

Un MAC address è l'identificativo univoco che viene assegnato a un singolo esemplare di qualunque oggetto che va connesso a una rete. Viene trasmesso necessariamente in chiaro in ogni pacchetto di dati che viene inviato dal dispositivo, e deve essere ricevibile da qualunque dispositivo in ascolto. Usarlo come base per le password è quindi un'idea stupendamente idiota.

Per fare un paragone, è l'equivalente di usare come password il proprio nome utente.

Eppure TappLock viene venduto dicendo che usa "crittografia AES a 128 bit, la stessa usata dai militari".

L'azienda ha confermato la vulnerabilità e ha pubblicato un avviso che raccomanda sibillinamente ai propri clienti di aggiornare il firmware dei lucchetti "per avere la protezione più recente", senza dire che la protezione attuale è un colabrodo.

Come per tanti oggetti dell'Internet delle Cose, a parte la pessima progettazione, il problema è che è molto improbabile che questi avvisi di aggiornamento raggiungano gli utenti e che, se li raggiungono, vengano ascoltati.