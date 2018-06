Il malware che infetta Windows 10 e scatta foto del desktop

Poi invia gli screenshot ai suoi creatori.

È in giro dal 2012 Zacinlo, un £malware£ che i ricercatori di Bitdefender hanno identificato come il responsabile di tutta una serie di guai recenti provocati in £Cina£, £India£ ed £Europa occidentale3 ai computer con Windows 10.

Per diffondersi, Zacinlo sfrutta una tecnica collaudata: si spaccia per qualcosa che non è. Nella fattispecie, si spaccia per una «applicazione £VPN£ gratuita» che effettivamente, una volta installata, per agire come una £VPN£, ma allo stesso tempo permette al malware il proprio lavoro.

Ogni volta che il proprietario di un computer infetto apre un sito, la schermata viene invasa da £spot£ pubblicitari e vengono avviate molte sessioni del browser. Non solo: anche gli spot legittimi dei siti vengono sostituiti con quelli dei creatori di Zacinlo.

Peggio ancora: il £malware£ è in grado di scattare degli screenshot, inviando quindi tutto ciò che appare a £schermo£ ai propri creatori. Questi possono quindi finire con il trovarsi in possesso di dati sensibili, dalle foto alle credenziali di login.

Consigliamo agli utenti di essere particolarmente attenti a ciò che installano, evitando di dare il via libera a qualunque software che appaia anche soltanto un po' sospetto.

Zacinlo ha preso di mira per lo più Pc equipaggiati con £Windows 10£, ma si trova a proprio agio anche con Windows 7 e Windows 8: in mancanza di un buon software £antivirus£ e £antimalware£ e in caso di comportamenti poco prudenti, qualunque utente di Windows è a rischio.