Come sarebbe Windows 7 se fosse nato nel 2018?

Nonostante l'avanzata di Windows 10 - volenti o nolenti, prima o poi tutti dovranno cedere - ci sono ancora molti utenti che sono assolutamente soddisfatti del loro Windows 7 e non vedono alcuna ragione per cambiare.

Certo, bisogna ammettere il look ormai è un po' datato, e alcune funzioni che l'ultima versione di Windows offre non sono disponibili, ma c'è tantissima gente che, se potesse, preferirebbe un Windows 7 ridisegnato per conformarsi alle ultime tendenze in fatto di estetica piuttosto che adattarsi a Windows 10. L'articolo continua qui sotto.

Avdan è un designer e uno YouTuber che ha avuto esattamente questa idea: immaginare come possa essere un Windows 7 sviluppato nel 2018 e arricchito di funzioni che un tempo non c'erano, ma senza elementi come ledel menu Start.

Il risultato è il video che riportiamo qui sotto: un Windows 7 modernizzato e ricco di effetti, ma che inconfondibilmente è ancora il sistema preferito da molti. L'articolo continua dopo il video.

Avdan non è nuovo a queste opere di "aggiornamento" dei vecchi sistemi: appena qualche settimana fa ha compiuto la stessa oeprazione con Windows XP, e prima ancora l'aveva fatto con Windows 95. Entrambi i video sono qui di seguito. L'articolo continua dopo i video.

In tutti e tre i casi, comunque, non bisogna illudersi: si tratti soltanto di scenari ipotetici, di «che cosa succederebbe se», e non di vere versioni di Windows che è possibile installare.