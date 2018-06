Facebook sperimenta i gruppi a pagamento

Paghereste un abbonamento per partecipare al vostro gruppo preferito?

Era stato Mark Zuckerberg in persona, non molto tempo fa, a ipotizzare la possibilità che, un giorno, Facebook potesse diventare in tutto in parte a pagamento, magari eliminando la pubblicità e garantendo un maggiore rispetto della privacy.

Non abbiamo dovuto certo aspettare troppo prima che iniziassero i test in merito. Il social network in blu ha infatti annunciato l'introduzione, a titolo sperimentale, dei gruppi a pagamento.

L'idea alla base è che i partecipanti di un gruppo siano così contenti dei contenuti di qualità che vi trovano, e del fatto di radunarsi al sicuro in una comunità di persone note, che sarebbero anche disposti a pagare un abbonamento mensile.

Il progetto pilota - che coinvolge un piccolo numero di gruppi con argomenti che vanno dalla cucina alla pulizia della casa, passando dalle questioni relative alla genitorialità - prevede piani tariffari diversi, che vanno da 4,99 a 29,99 dollari al mese per poter accedere ai contenuti esclusivi.

«I gruppi in abbonamento» - ha spiegato Alex Dave, dirigente di Facebook - «sono stati creati per rendere più semplic e agli amministratori la fornitura di queste esperienze tramite strumenti integrati, e consentire loro di risparmiare tempo affinché possano concentrarsi sull'offerta di contenuti per i soli membri».

Facebook, dal canto proprio, non tratterrà nessuna percentuale dalle quote, almeno per il momento.

Ora la domanda è: come prenderanno gli utenti questa novità?