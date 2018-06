Router D-Link sotto attacco, e la patch ancora non c'è

Colpa di una falla vecchia di due anni.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-06-2018] Commenti (1)

Tra i prodotti D-Link, uno dei più apprezzati e diffusi quando si tratta di modem/router Adsl è il modello DSL-2750B.

Il problema è che di recente proprio questo modello è entrato nel mirino di alcuni malintenzionati che stanno sfruttando una falla presente nel firmware del router per aggiungere il dispositivo alla botnet Satori.

Satori, che è apparsa per la prima volta alla fine dello scorso anno, a dicembre è riuscita a infettare oltre 100.000 dispositivi della Internet of Things in appena 12 ore, sfruttando falle presenti nei prodotti, e a tutt'oggi continua a crescere.

La falla del DSL-2750B è stata individuata nel firmware sin dal 2016 ma soltanto lo scorso mese i dettagli a essa relativi sono stati resi noti.

Si tratta di una vulnerabilità particolarmente serie perché, oltre a consentire l'infezione del router, permette la diffusione del malware da dispositivo a dispositivo senza che sia necessario un intervento da parte dell'utente.

Sondaggio Hai mai acceduto a una rete Wi-Fi di qualcuno senza il suo permesso? No, mai. No, ma lo farei se ne avessi la possibilità. Sì, ma era una rete Wi-Fi pubblica approntata appositamente. Sì, ma era una rete Wi-Fi lasciata aperta e quindi ci potevo entrare anche senza le credenziali necessarie. Sì, una rete Wi-Fi privata di cui ho hackerato la password (o di cui ho conosciuto la password).

Mostra i risultati (1369 voti)

Leggi i commenti (3)

Ora, come riportano i ricercatori di Netlab 360, Satori ha iniziato a sfruttare pesantemente la falla, ma la parte peggiore è che D-Link non ha ancora pubblicato una patch che risolva definitivamente la questione.

Al momento in cui scriviamo, il firmware più recente per il DSL-2750B risale al 2015: quindi è precedente addirittura alla scoperta della vulnerabilità.

A quanto pare chi possiede il router in questione non ha un vero modo di difendersi dall'attacco, se non staccare il dispositivo e sperare che presto l'azienda intervenga o sostituirlo in via definitiva.