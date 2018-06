Il case per giocare ai vecchi arcade con il Nintendo Switch

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-06-2018] Commenti

I vecchi videogiochi non muoiono mai. Anzi, più passa il tempo e più l'effetto nostalgia li rende preziosi e la voglia di rigiocarci si fa invincibile.

Spesso, però, usare i vecchi arcade sulle nuove console è poco pratico a causa di alcune differenze di formato. Per esempio, il Nintendo Switch sarebbe perfetto per poter giocare ovunque a Pac-Man o all'originale Donkey Kong, ma il fatto che quest'ultimo fosse pensato per uno schermo posto in verticale e lo Switch abbia lo schermo posizionato in orizzontale fa sì che buona parte del display vada sprecata per un paio di brutte bande nere.

La soluzione arriva da un progetto lanciato su Kickstarter: il Flip Grip.

Si tratta in sostanza di un supporto realizzato appositamente per poter usare il Nintendo Switch in verticale ma preservando la possibilità di agganciare ai lati i controller anche in questa posizione inusuale.

Il Flip Grip è progettato per inserire lo Switch in un unico modo - ruotandolo di 90 gradi in senso antiorario: in questa posizione lo slot per schede SD e il jack per le cuffie sono ancora disponibili grazie alla forma stessa del supporto, ma purtroppo il pulsante per l'accensione e il connettore per la ricarica sono inaccessibili.

Al momento in cui scriviamo, il progetto ha già superato l'obiettivo della raccolta fondi, arrivando a oltre 38.000 euro, ma c'è ancora tempo per partecipare e assicurarsi uno dei primi Flip Grip a 12 dollari (poco più di 10 euro).

Qui sotto, il video di presentazione e alcune immagini.