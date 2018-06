PeerTube: come YouTube, ma senza censura e basato su BitTorrent

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-06-2018] Commenti (2)

Quando si pensa ai modi disponibili per guardare video online, subito la mente corre a YouTube.

La piattaforma di Google, però, non è l'unica né, specialmente dopo il giro di vite dovuto alle preoccupazioni sul diritto d'autore, è sempre la più adatta.

Proprio grazie alla sua popolarità, infatti, YouTube ha attirato a sé l'attenzione da parte delle censure governative di alcuni Paesi - come la Cina e la Corea del Nord - e anche dei detentori del copyright, che hanno preteso azioni drastiche.

Tanto drastiche, in effetti, che spesso ne fanno le spese anche contenuti assolutamente legittimi, bloccati però per errore dai filtri automatici.

In questo scenario si inserisce come alternativa estremamente interessante PeerTube, un sistema basato sulla tecnologia BitTorrent e open source (il codice sorgente è infatti disponibile su GitHub).

Nata alla fine dello scorso anno, PeerTube è una piattaforma distribuita e decentralizzata, basata sui concetti del peer-to-peer: gli utenti possono ospitare i video presso le loro singole istanze della piattaforma stessa (creando un server PeerTube), e queste vengono collegate l'una all'altra tramite il protocollo ActivityPub.

In questo modo i contenuti sono condivisi e segnalati presso ogni istanza, e tutti i server attivi, gestiti dai singoli utenti, contribuiscono a formare il servizio, come si può vedere per esempio in questa implementazione. In questo modo PeerTube non dipende da un nodo centrale o di un'azienda che possa essere intimidita o sottoposta a censura.

Per ottimizzare l'utilizzo della banda, inoltre, PeerTube supporta la tecnologia WebTorrent: così per i creatori di contenuti i costi si riducono a quelli della gestione del sito web e dell'hosting.

