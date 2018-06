The Pirate Bay offline da cinque giorni, ecco le alternative

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-06-2018] Commenti

Da quando è passata dallo storico dominio thepiratebay.se a thepiratebay.org, il più famoso sito di torrent ha avuto una vita difficile: periodicamente è scomparso dalla Rete, per poi generalmente ricomparire a distanza di qualche ora.

Adesso, però, sono ormai cinque giorni che The Pirate Bay non risponde, e la cosa per molti sta diventando preoccupante anche perché non ci sono notizie chiare: non si sa se si tratti di un problema tecnico, di un attacco o di qualche altro motivo.

Nemmeno i forum ufficiali contengono una risposta definitiva, salvo una rassicurazione: The Pirate Bay non è morta.

Il sito infatti è ancora vivo e attivo nel dark web, e tutti coloro che usano Tor Browser o hanno configurato il proprio Pc per accedere alla rete Tor possono raggiungerlo all'indirizzo .onion.

Chi per qualsiasi motivo non volesse o non potesse accedere a Tor può comunque utilizzare gli altri tracker ancora in attività (per scaricare materiale legale, naturalmente).

Nonostante negli ultimi mesi infatti ci sia stata una moria tra i siti di torrent, alcune vecchie glorie e nuove proposte tuttora sono perfettamente utilizzabili.

La prima che citiamo è una vecchia gloria: si tratta di KickassTorrents, sito che ha subito anch'esso lunghi periodi di downtime ma al momento è operativo. L'unica attenzione da avere è non finire nei siti-truffa realizzati a sua immagine e somiglianza: il solo indirizzo corretto è katcr.co.

Un'alternativa in circolazione da parecchio tempo è Rarbg. Si tratta di uno dei tracker BitTorrent più anziani, noto anche per offrire ai propri visitatori comodità come anteprime e thumbnail dei contenuti.

Citiamo infine TorLock, che sostiene di ospitare soltanto torrent «verificati al 100%»: qui, insomma, sarebbe impossibile scaricare fake.

I gestori sono tanto sicuri del loro slogan da arrivare a ricompensare con il premio di 1 dollaro quanti dovessero riuscire a individuare un file contraffatto.