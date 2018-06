Le reti Wi-Fi diventano più sicure con WPA 3

Retrocompatibile con WPA 2, Easy Connect semplifica l'aggiunta di dispositivi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-06-2018] Commenti

Sono passati sei mesi da quando la Wi-Fi Alliance ha annunciato l'intenzione di aggiornare il protocollo di sicurezza WPA, usato ogni giorno da pressoché ogni rete Wi-Fi per proteggere lo scambio dei dati da interferenze esterne.

Oggi i lavori sono conclusi: è nato ufficialmente WPA 3 con il compito di «semplificare la sicurezza del Wi-Fi, consentire l'uso di una autenticazione più robusta, e garantire una forza crittografica maggiore per i mercati delle informazioni riservati».

Era d'altra parte ormai necessario intervenire su WPA per irrobustire lo standard in vista di exploit sempre più sofisticati e falle scoperte di recente, come quella che verso la fine dello scorso anno permise di creare l'exploit Krack, capace di vanificare la crittografia (anche se non è ancora il caso di farsi prendere dal panico).

Insieme a WPA 3, la Wi-Fi Alliance ha lanciato anche il programma Wi-Fi Certified Easy Connect, che permette di collegare alla reti Wi-Fi i dispositivi senza display (o con display limitati) in modo più semplice di quanto avvenisse sinora.

Questo sistema, pensato per facilitare la connessione dei dispositivi della Internet of Things, si basa sulla scansione di un codice QR tramite un apparecchio adatto (come uno smartphone) e dotato di un'interfaccia più completa rispetto a quella del dispositivo che si intende collegare.

Sondaggio Quanti dispositivi sono connessi al tuo Wi-Fi domestico? Nessuno. Da 1 a 2 Da 3 a 5 Da 6 a 10 Oltre 10

Mostra i risultati (2297 voti)

Leggi i commenti (12)

Ora la palla passa ai produttori di router e altri apparecchi di rete, che devono implementare WPA 3 prima che la nuova versione del protocollo riesca a diffondersi e soppiantare WPA 2 a 14 anni dall'introduzione di questo.

La Wi-Fi Alliance ha in ogni caso fatto sapere che i prodotti certificati WPA 3 saranno retrocompatibili con WPA 2.