Eximus III, il treno a batteria più efficiente del mondo

Per spostare una persona di 1 km consumerebbe quanto una ricerca eseguita su Google.

Alla fine dello scorso maggio s'è tenuta in Svezia la competizione Delsbo Electric, dove diversi gruppi hanno gareggiato presentando le migliori soluzioni nel campo dei treni elettrici a batteria.

Vincitore della gara è stato il progetto degli studenti della Dalarna University, battezzato Eximus III.

Il veicolo ha stabilito il nuovo record di consumo energetico, accontentandosi di 0,63 Wh per passeggero-chilometro, trasportando sei persone lungo un tracciato di 3,3 chilometri alla velocità media di 10 km/h.

Per fare un paragone - hanno spiegato gli ideatori del treno - si può dire che Eximus III è in grado di trasportare una persona per un chilometro consumando una quantità di energia equivalente a quella adoperata per compiere una singola ricerca su Google.

Gli otto studenti che hanno realizzato Eximus III hanno lavorato al progetto per circa 2000 ore, con e hanno così battuto il record precedente, entrato nel Guinness dei Primati e stabilito da Eximus I nel 2016.

Sebbene gli studenti stessi riconoscano che Eximus III, così com'è, non possa essere preso in considerazione per il trasporto pubblico, essi si dicono soddisfatti in quanto il lavoro compiuto ha permesso loro di «applicare ciò che impariamo su un caso reale».

Non solo: hanno dimostrato che, se la ricerca in questo campo continua, è possibile ottenere miglioramenti pressoché continui e giungere a rivoluzionare la mobilità pubblica, affidandosi sempre più alle energie pulite.