WhatsApp, così le immagini imbarazzanti resteranno fuori dalla galleria

Comodo per chi si dà al sexting.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-06-2018] Commenti

La comodità di WhatsApp, una delle app di chat più usate al mondo, sta nel poter inviare pressoché ogni tipo di contenuto.

Naturalmente le immagini la fanno da padrone, e queste immagini poi finiscono tutte nella galleria dello smartphone, da dove sono visibili anche senza dover andare a ripescare il messaggio originario o il mittente.

Tutto ciò è molto comodo ma può anche essere imbarazzante: se pensiamo alla diffusione del sexting e in generale all'invio di immagini compromettenti, si capisce subito come far finire immediatamente ogni foto nella galleria possa non essere sempre desiderabile.

Gli sviluppatori di WhatsApp lo sanno e nell'ultima beta (versione 2.18.195) hanno introdotto una funzione che permette di nascondere, per ogni singolo contatto, i contenuti multimediali ricevuti.

Già in passato era stato ideato un sistema che permetta di non far apparire nella galleria i contenuti ricevuti: è sufficiente creare un file chiamato .nomedia (con il punto iniziale) nella directory in cui WhatsApp li salva.

Perciò, volendo nascondere le fotografie, il file .nomedia va creato - tramite un qualsiasi File Manager - nella posizione WhatsApp/Media/WhatsApp Images/. Però in questo modo si nascondono tutte le foto, senza eccezioni.

Sondaggio Se fossi costretto a scegliere: un mese senza sesso o un mese senza smartphone, cosa sceglieresti? Il problema non si pone: non faccio sesso. Il problema non si pone: non ho uno smartphone. Rinuncerei più volentieri al sesso piuttosto che separarmi dallo smartphone. Rinuncerei più volentieri allo smartphone piuttosto che fare a meno del sesso.

Mostra i risultati (3142 voti)

Leggi i commenti (28)

La funzione introdotta nella versione beta permette invece un controllo più fine: si possono nascondere soltanto le immagini ricevute da quella specifica persona, lasciando visibili le altre. Pratico per chi qualche segreto da nascondere ma non vuole dare nell'occhio.

Al momento non è possibile sapere quando la nuova funzionalità passerà dalle beta alla versione stabile di WhatsApp, ma i tempi di solito non sono molto lunghi.