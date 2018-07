The Firefox Monitor ti svela se i tuoi dati sono stati hackerati

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-07-2018] Commenti

Si chiama The Firefox Monitor il frutto della collaborazione tra la Mozilla Foundation e il sito HaveIBeenPwned che, inserendo un indirizzo email, permette di scoprire se i dati a esso relativi sono stati trafugati.

L'idea iniziale era l'integrazione nel browser del panda di un sistema di avvisi, che mettesse sul chi vive l'utente durante le visite a siti compromessi in precedenza e dai quali le credenziali erano state sottratte. L'articolo continua qui sotto.

Col tempo, il progetto è cambiato un po'. Ora The Firefox Monitor è un sito il cui scopo è molto simile a quello di HaveIBeenPwned - ossia informare gli utenti sull'eventuale partecipazione del loro indirizzo email a un furto di dati, ovviamente nel ruolo della vittima - ma la realizzazione è stata portata avanti anche con l'aiuto di Cloudflare.

Il sito è ancora in sviluppo e non è stato ancora lanciato ufficialmente ma, nei prossimi giorni, Mozilla prevede di invitare almeno 250.000 utenti per mettere alla prova il servizio.

Se The Firefox Monitor avesse preso la forma di un'estensione del browser, come nelle intenzioni originarie, probabilmente sarebbe stata più utile per quegli utenti che non sono proprio attentissimi a valutare i pericoli corsi in Rete. La forma del sito web sembra farne in sostanza un doppione del già buono HaveIBeenPwned.

In ogni caso, si tratta comunque di uno strumento in più per tenere sotto controllo i propri dati.