Guerra commerciale a vasta scala, un gioco a somma zero

Gli effetti si estenderanno ben oltre gli Stati Uniti e la Cina, minacciando stagflazione in tutto il mondo.

Quando il commercio si interrompe, perdono tutti. I calcoli di Pictet Asset Management mostrano che una guerra commerciale su vasta scala tra gli Stati Uniti e la Cina - sia pure ancora improbabile - potrebbe portare l'economia globale nella stagflazione e determinare un forte calo dell'azionario mondiale.

Il modello, basato sulle stime del Fondo Monetario Internazionale (FMI), mostra che se una tariffa del 10% sul commercio statunitense venisse completamente trasferita al consumatore, l'inflazione globale aumenterebbe di circa lo 0,7%. Questo, a sua volta, potrebbe ridurre gli utili societari del 2,5% e tagliare i multipli prezzo / utili delle azioni fino al 15%. L'articolo continua qui sotto.

Tutto ciò significa che l'azionario mondiale potrebbe scendere del 15-20%, assumendo che i rendimenti dei bond USA salgano in linea con l' inflazione . Tale scenario farebbe di fatto tornare indietro l'orologio del mercato azionario mondiale di tre anni. In simili circostanze, ne risentirebbero maggiormente le azioni degli esportatori cinesi e le azioni cicliche statunitensi, in particolare settori costosi come i beni voluttuari.

Tuttavia, l'impatto di una guerra commerciale si farà sentire ben oltre le due maggiori economie del mondo. In alcuni casi, economie aperte come Taiwan, Corea del Sud e Singapore in Asia e Ungheria, Repubblica Ceca e Irlanda in Europa potrebbero essere più vulnerabili di Stati Uniti e Cina (vedi grafico).

Il quadro che emerge dall'analisi è simile a quello che gli investitori hanno precedentemente sperimentato. La storia dei mercati finanziari mostra che l'innalzamento di barriere commerciali è negativo per i mercati azionari: ad esempio, a metà del 1971, lo S&P 500 scese del 10% nei tre mesi dopo che il presidente statunitense Richard Nixon impose una tariffa del 10% sulle importazioni.

Come ha giustamente osservato il direttore operativo dell'FMI Christine Lagarde, in una guerra commerciale non vince nessuno.