Gli schermi degli smartphone sono dieci volte più sporchi della tavoletta del WC

E possono causare l'acne.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-08-2018] Commenti (2)

Che gli schermi dei telefonini non fossero esattamente degli esemplari di pulizia era un'informazione già nota, ma uno studio recente ci mostra che, con l'avvento degli smartphone, le cose non hanno fatto altro che peggiorare.

Portiamo lo smartphone dappertutto: a casa, al lavoro, a scuola... e anche quando siamo in bagno, o in posti non propriamente asettici. E lo usiamo senza pensarci, per lo più senza mai dare una pulita allo schermo. Risultato? Il display è peggio della tavoletta del WC.

La ricerca di Insurance2Go non lascia scampo. I dati dimostrano che oltre il 35% degli utenti non pulisce mai lo schermo, e ciò ha delle conseguenze.

Gli autori dello studio hanno testato tre smartphone - un Apple iPhone, un Google Pixel e un Samsung Galaxy - per stabilire quanta concentrazione di batteri, muffe e funghi si trovasse sulle varie parti.

Nel complesso, il risultato è sconfortante: il quantitativo di batteri presenti sul Galaxy e sull'iPhone era superiore di dieci volte a quello presente sulla tavoletta del WC e sul pulsante dello sciacquone testati per confronto, e in generale tutti gli smarpthone hanno molti più batteri di tastiere e mouse.

«Gli schermi degli smartphone sottoposti ai test erano oltre dieci volte più infetti della tavoletta e dello sciacquone» scrivono gli autori. «Davvero cattive notizie se consideriamo che siamo soliti premere gli schermi dei telefoni contro il viso!».

Basta infatti provare a immaginare tutte le volte che tocchiamo uno smartphone, o che lo portiamo al volto per telefonare, per capire quanti germi trasferiamo da esso al nostro corpo.

Sondaggio Il numero di multe per l'utilizzo di smartphone alla guida aumentato del 18% nel primo semestre 2017. Il direttore del servizio di Polizia Stradale propone il ritiro della patente fin dalla prima infrazione, con una sospensione di un minimo di 15 giorni. Sei d'accordo? S No

Mostra i risultati (1365 voti)

Leggi i commenti (15)

Non è un caso quindi che dermatologi come Natalia Spierings abbiano iniziato a mettere in correlazione l'uso dello smartphone e lo sviluppo dell'acne sul viso.

Per pulire lo schermo ed eliminare tutti i germi che vi si trovano non è sufficiente una veloce "strofinatina" sui vestiti: è necessario usare qualcosa di meglio, come le salviettine imbevute di alcool, ed effettuare la pulizia almeno una volta alla settimana.

Inoltre, i medici consultati da Insurance2Go suggeriscono di favorire l'uso degli auricolari, soprattutto se si usa il telefono per prolungati periodi di tempo: evitare di appoggiare lo schermo al volto aiuta a prevenire l'occlusione dei follicoli.

Di seguito, i risultati dei test che mostrano quanti germi sono presenti su ciascuno dei dispositivi presi in considerazione.



Google Pixel



Apple iPhone