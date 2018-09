Imbarazzo in Huawei, scoperta a barare nello spot dei Nova 3

La foto non viene dallo smartphone, ma da una fotocamera DSLR.

La maggior parte della gente sa che non si può credere a occhi chiusi alla pubblicità: non che si tratti sempre di un vero imbroglio, ma lo spot quasi per definizione abbellisce - per così dire - la realtà.

Ciò nonostante, Huawei ultimamente s'è ritrovata in imbarazzo perché s'è spinta un po' troppo oltre in questa pratica di "abbellimento" del reale.

La scoperta si deve all'utente di Reddit AbdullahSab3, il quale s'è accorto che nell'ultimo spot per lo smartphone Nova 3 di Huawei c'era qualcosa che non quadrava.

A un certo punto appaiono un uomo e una donna nell'atto di scattarsi un selfie insieme: l'idea trasmessa dalla pubblicità è che con la fotocamera dl Nova 3 non ci sia nemmeno bisogno di truccarsi per apparire sempre splendidi.

Il guaio è che una foto del "dietro le quinte" dello spot (inizialmente postata su Instagram dalla modella soggetto dell'immagine, e poi rimossa) mostra come la fotografia non sia stata scattata dai due soggetti con il telefonino, ma con una fotocamera DSLR da un fotografo professionista.

È vero che in nessun punto dello spot Huawei afferma che quella foto sia stata scattata con il Nova 3, anche se d'altra parte si può ragionare che è esattamente ciò che lo spot vuole lasciar pensare allo spettatore.

A complicare la questione c'è poi il fatto che Huawei non è proprio nuova all'uso di questo tipo di trucchetti. Già tempo fa era stata scoperta ad eliminare con il fotoritocco la cornice nei rendering del P8, e poi aveva pubblicato sulla propria pagina Google+ una foto che in teoria era stata scattata da un P9, mentre invece - come i dati EXIF dimostravano - era stata realizzata da una Canon EOS 5D Mark III.

Difficile, insomma, negare queste figure barbine e l'abitudine dell'azienda a commetterle, mentre per quanto riguarda i potenziali acquirenti la raccomandazione è sempre la stessa: per evitare delusioni, non bisogna chiedere all'oste se il vino sia buono.

