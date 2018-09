La falla che trasforma i cavi USB per la ricarica in veicoli per il malware

Con USBHarpoon l'utente non si accorge di niente.

È dal 2014 che si parla di BadUSB, un particolare tipo di attacco che sfrutta una falla nel protocollo USB e che permette di far credere al sistema operativo che, per esempio, un dispositivo sia una tastiera o un altro apparecchio HID (Human Interface Device).

Alcuni ricercatori di Syon Security hanno mostrato come sia possibile sfruttare quel principio per utilizzare un cavo USB modificato al fine di trasferire malware sul Pc a cui questo è connesso, senza che l'utente nemmeno se ne accorga.

Questa variante di BadUSB è stata battezzata USBHarpoon e usa un diverso tipo di chip e un diverso firmware. Il cavo modificato, all'apparenza, è un normale cavo per la ricarica ma contiene i componenti necessari per portare l'attacco.

Una delle differenze rispetto a BadUSB sta proprio in quest'ultima caratteristica. Per usare il vecchio attacco era necessario compromettere la capacità di ricarica tramite il cavo adoperato, fenomeno che poteva indurre qualche sospetto nella vittima. Ora invece non ci sono indizi di quanto sta succedendo.

Una volta inserito nella porta della vittima, il cavo può inviare malware come trojan o altri tipi di virus: il sistema funziona con tutti e tre i maggiori sistemi operativi, Windows, macOS e Linux.

Allo stato attuale USBHarpoon non è in grado di inviare comandi a Windows senza che sullo schermo appaia una finestra del prompt dei comandi, ma i ricercatori che hanno ideato questo attacco stanno lavorando a un sistema per aggirare questa difficoltà.

Qui sotto, il video che illustra come funziona USBHarpoon.