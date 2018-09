[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-08-2018] Commenti (8)

Esplora File UWP in Windows 10 1709

Forse non lo sapevate, ma sin dal Creators Update (versione 1703) all'interno di Windows 10 è nascosta una versione alternativa di Esplora File (o Esplora Risorse, come si chiamava un tempo.

Nata per Windows 10 Mobile, approdata su Xbox e soltanto alla fine sul sistema operativo per Pc, questa versione è un'app UWP (Universal Windows Platform), in grado di addattarsi a vari dispositivi e schermi e realizzata secondo i principi del Fluent Design System.

Per quanto riguarda il funzionamento, l'Esplora File UWP non dispone ancora di tutte le funzionalità dell'Esplora File classico che - a quanto dicono le indiscrezioni - Microsoft non ha per il momento alcuna intenzione di soppiantare.

Lo sviluppo sta continuando o, per meglio dire, è di recente ripreso dopo un periodo di stallo e proprio la versione che sarà distribuita (sempre nascosta) nell'aggiornamento 1809 ha ora finalmente guadagnato alcune attese funzioni.

Oltre a un ritocco all'interfaccia (la barra degli strumenti è stata spostata dal lato inferiore dello schermo a quello superiore), l'edizione 1809 porta con sé miglioramenti alla gestione del clic con il tasto destro e alle funzionalità di Taglia/Incolla, non ché il supporto al drag-and-drop e alla possibilità di impostare lo sfondo del desktop direttamente dall'app.

Sondaggio Quando fai la spesa, qual tra questi il profilo in cui ti ritrovi maggiormente? Vado dritto verso quello che devo comprare e non perdo tempo: guardo solo le caratteristiche del prodotto e quanto costa. Leggo sempre attentamente le etichette dei prodotti. Per me gli acquisti sono necessari per una vita piena e appagante. Per me il prezzo pi importante della marca. Preferisco essere servito piuttosto che servirmi da solo.

Mostra i risultati (1195 voti)

Leggi i commenti (4)

Perché Microsoft abbia deciso di inserire in Windows 10 una versione Universal di Esplora File non è immediatamente evidente, ma a quanto si dice il gigante di Redmond sta sperimentando per farne l'unica versione disponibile non sui desktop, ma sui dispositivi equipaggiati con Windows Core OS, Polaris o Andromeda. Insomma, farebbe parte della sua strategia a lungo termine.

Se già ora volete provare a utilizzare l'Esplora File UWP, le operazioni da compiere non sono molte né complicate.

1. Fare clic con il tasto destro sul desktop, e selezionare Nuovo -> Collegamento.

2. Inserire il seguente comando: explorer shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App.

3. Cliccare su Avanti e nella finestra successiva indicare un nome per il collegamento.

4. Cliccare su Fine.

A questo punto basterà fare doppio clic sulla scorciatoia appena creata per avviare Esplora File in versione Universal, ricordando che le sue limitate funzionalità saranno arricchite soltanto con il prossimo aggiornamento di Windows 10.