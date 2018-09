Con Valve Proton i giochi per Windows funzionano anche sotto Linux

Basta installare Steam Play.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-08-2018] Commenti

Una delle motivazione spesso indicate per la scarsa presenza di Linux in ambiente desktop è l'impossibilità di usare certe, insostituibili applicazioni nate per Windows nel sistema del pinguino.

Se per le esigenze "normali" della maggior parte degli utenti si possono trovare alternative più che accettabili come per esempio LibreOffice (posto di voler far la fatica di apprendere il funzionamento un po' diverso da quello di Microsoft Office), nel caso dei videogiochi il panorama è un po' desolante.

Valve, creatrice della nota piattaforma Steam, ha deciso di cambiare tutto ciò lanciando una nuova versione di Steam Play (attualmente in beta) che permette agli utenti Linux di accedere a un vasto numero di titolo sviluppati per gli altri sistemi operativi.

Cuore di questa funzionalità è una particolare versione di Wine - il non-emulatore che permette di usare sotto Linux diversi software per Windows - denominata Proton che, a detta di Valve, «garantisce la compatibilità con i titoli Windows».

Proton fornisce un'implementazione delle librerie DirectX 11 e 12 grazie al progetto Vulkan, caratteristica che migliora la compatibilità con i giochi e le prestazioni degli stessi.

Sondaggio Ad alta quota, secondo te, qual il comportamento pi fastidioso? Il passeggero della fila avanti che reclina lo schienale, senza nemmeno girarsi e avvisarti gentilmente. Il passeggero della fila dietro che punta le piante dei piedi (o le ginocchia) nella parte alta del sedile. I bambini che urlano ripetutamente o infastidiscono gli altri passeggeri, senza che i genitori intervengano. Il passeggero che puzza di sudore. Il passeggero che ascolta la musica ad alto volume. Il passeggero che si ubriaca in volo. Il passeggero che cerca di psicanalizzarti... per tutto il viaggio. Il passeggero che si allarga sui braccioli del vicino. I passeggeri che amoreggiano durante il volo. Il passeggero che cerca di rimorchiare.

Mostra i risultati (2045 voti)

Leggi i commenti (17)

Grazie a Proton sono migliorati anche il supporto ai controller di gioco e alla modalità di gioco a schermo intero, mentre i giochi multithread ora dovrebbero fornire prestazioni superiori rispetto alla versione standard di Wine.

Proton è un progetto open source i cui sorgenti sono liberamente disponibili su GitHub.

Chi fosse interessato alla lista di giochi utilizzabili grazie a questa nuova beta di Steam Play può consultare l'elenco completo posto in coda al post sul blog ufficiale di Steam, ricordando che si tratta di un elenco destinato ad espandersi continuamente.