Chrome 69, nuova interfaccia e un altro chiodo sulla bara di Adobe Flash

Migliorano anche la sicurezza e l'integrazione con Windows 10.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 24-08-2018] Commenti (3)

Il 4 settembre Google rilascerà Chrome 69, una versione importante per via dei cambiamenti, anche estetici, che introduce.

La prima novità che gli utenti di tutti i sistemi operativi supportati vedranno dopo l'aggiornamento sarà infatti l'adozione di una nuova interfaccia costruita secondo i principi del Material Design, già presente - ma nascosta, e attivabile agendo sulle impostazioni - in Chrome 68.

Non si tratterà di un vero e proprio stravolgimento nell'aspetto del browser più usato (almeno stando ai dati di Statcounter), ma di un adeguamento a quelle che sono oggi le tendenze nella progettazione di interfacce e di uno sforzo per garantire un'interazione più semplice e pulita tra l'utente e il web.

Altre novità importanti sono meno visibili. Per esempio debutterà l'integrazione con il Centro Notifiche di Windows 10 e - sempre per quanto riguarda la versione per Windows - arriverà anche la navigazione attraverso le gesture.

Per quanto riguarda la sicurezza, sarà integrata e attivata l'estensione Password Alert che impedirà ai siti di dubbia reputazione di accedere ai dati degli account salvati nel browser, e inoltre «il codice di terze parti verrà bloccato come impostazione predefinita». Il che dovebbe anche tradursi in un numero inferiori di crash del browser.

Sondaggio In che modo installi nuove applicazioni sul computer? Clicco su «Avanti-Avanti-Accetto-avanti...» quasi senza leggere Leggo attentamente tutti le avvertenze e modifico le impostazioni se necessario Di solito non installo applicazioni per conto mio

Mostra i risultati (1112 voti)

Leggi i commenti (15)

Ultimo ma significativo dettaglio è l'aggiunta di un nuovo chiodo sulla bara di Adobe Flash.

Google è in azione da tempo nel trasformare Flash soltanto in un (brutto) ricordo, e con Chrome 69 continua a muoversi in questa direzione: da settembre chi vorrà visualizzare i rimanenti contenuti Flash nel web dovrà manualmente attivare il supporto alla tecnologia di Adobe ad ogni avvio di Chrome, perché a ogni chiusura del browser essa sarà disattivata.