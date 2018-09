Triout, lo spyware per Android che registra chiamata, SMS, video e foto

E le invia ai suoi creatori.

Si chiama Triout l'ultima minaccia per Android identificata dai ricercatori di BitDefender, ma non è esattamente una nuova conoscenza.

Il malware - che è meglio definire spyware - in questione è in circolazione sin da maggio e s'è specializzato nella registrazione delle chiamate nonché nel furto delle immagini, dei video, dei messaggi e delle coordinate GPS.

Se si diffonde con una certa facilità è perché fa leva sui bassi istinti degli utenti: è infatti allegato a un'app che si chiama Sex Game, rimossa dal Play Store dopo la segnalazione ma tuttora disponibile da altre fonti e per di più firmata con un Certificato Google Debug autentico.

Chi la scarica si ritrova con lo smartphone trasformato in una perfetta microspia, che con estrema cura consegna ai creatori del malware tutte le azioni, le azioni e le comunicazioni della vittima.

Ciò che lascia perplessi i ricercatori è il fatto che lo spyware, pur nascondendosi all'utente quando è installato e svolge le proprie funzioni, non cerca di mascherarsi all'interno del file Apk dell'applicazione.

Il codice non è offuscato ma, anzi, è facilmente individuabile e studiabile. Ciò lascia pensare che la versione attualmente in circolazione sia una sorta di prova generale per un malware più evoluto che potrebbe apparire nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda le modalità di difesa, le raccomandazioni sono sempre le solite: non scaricare app da terze parti, soprattutto se non sono completamente affidabili, e anche nel caso di app provenienti dal Play Store tenere sempre alta la guardia.