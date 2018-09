Windows 95 diventa un'app per Windows, Linux e macOS

Ed è scaricabile gratuitamente.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-08-2018] Commenti (2)

Windows 95 è uno di quei sistemi operativi che, comunque la si pensi, ha fatto la storia dell'informatica e, come molti suoi antenati e successori, si gode un po' di affetto postumo da parte dei suoi ex utenti grazie all'effetto nostalgia.

Certo installare Windows 95 su un computer moderno è impensabile, e non tutti si sentono a logo agio nel mettere in piedi una macchina virtuale con software come VirtualBox o VMWare. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Hai dei rimpianti per la tua vita finora? Avrei voluto vivere la vita secondo le mie inclinazioni e non secondo le aspettative degli altri. Ho fatto l'amore meno di quanto mi sarebbe piaciuto. Non avrei voluto lavorare così duramente. Ho viaggiato meno di quello che avrei voluto. Avrei voluto avere il coraggio di esprimere di più alcuni miei sentimenti. Avrei voluto restare di più in contatto con i miei amici e di chi mi ha voluto bene. Ho guadagnato meno soldi di quanto avrei desiderato. Avrei voluto consentirmi di essere più felice.

Mostra i risultati (2488 voti)

Leggi i commenti (27)

Così Felix Rieseberg, sviluppatore di Slack , ha ideato un'alternativa: ha trasformato Windows 95 in un'app che si può scaricare da GitHub ed eseguire sotto Windows, Linux e macOS.

Il file che contiene il sistema è davvero piccolino: va dai quasi 95 Mbyte della versione per Debian ai 129 della versione per macOS. Una volta avviato, Windows 95 in versione app consuma intorno ai 200 Mbyte di RAM.

Il sistema è completo di applicazioni quali WordPad, MS Paint o Campo Minato, mentre Internet Explorer, pur presente, non funziona correttamente. Naturalmente anche il codice sorgente del progetto è disponibile su GitHub.

Qualora durante l'esecuzione qualche applicazione dovesse dare problemi, è sempre possibile riportare all'origine lo stato del sistema e continuare il tuffo nel passato.