Il primo smartphone di Samsung con Android Go

Il Galaxy J2 Core promette prestazioni eccezionali.

26-08-2018

Sta iniziando ad attirare un certo interesse Android Go, la versione "leggera" del sistema operativo di Google, dedicata a quanti non ritengono necessario spendere un capitale per il telefonino, soprattutto quando le loro necessità sono tutto sommato limitate.

Dopo ZTE, che ha aperto le danze con il Tempo Go, ora anche Samsung presenta la propria offerta, che va sotto il nome di Galaxy J2 Core.

Si tratta di uno smartphone che offre un o schermo da 5 pollici con risoluzione di 960x540 pixel, SoC quad core Exynos 7570 con 1 Gbyte di RAM e 8 Gbyte di memoria interna espandibile, fotocamera posteriore da 8 megapixel e anteriore da 5 megapixel.

Non mancano il supporto a connettività 4G (lo smartphone supporta due SIM), Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS, e radio FM. C'è persino il jack da 3,5 millimetri per le cuffie.

Il tutto è racchiuso in un corpo che pesa 154 grammi ed è alimentato da una batteria da 2.600 mAh. La versione di Android Go adottata si basa su Android 8.1 Oreo.

Le specifiche non sono certamente eccezionali, ma l'idea è appunto questa: fornire uno smarpthone per un utilizzo "normale" (chiamare, mandare messaggi, navigare in Internet), che costi una cifra contenuta ma che tuttavia sia scattante nel rispondere ai comandi dell'utente.

L'adozione di Android Go permette al Galaxy J2 Core di ottenere prestazioni superiori a quelle che Android full potrebbe spremere da questo hardware, e anche gli 8 Gbyte di memoria interna non sono poi così pochi proprio perché il sistema operativo si presenta in versione "dimagrita".

Bisogna comunque precisare che Samsung non ha rinunciato ad alcune personalizzazioni: per esempio, l'interfaccia di Android è quella creata dall'azienda coreana, e di solito ciò significa appesantire un po' lo smarpthone.

Ciò nonostante, Samsung sostiene che il Galaxy J2 Core stupirà tutti perché offrirà «prestazioni eccezionali».

Il Samsung Galaxy J2 Core inizia la propria carriera in Malesia ed in India. Il prezzo non è stato ancora annunciato ma, considerando che il Galaxy J2 (con hardware migliore) costa l'equivalente di 87 euro, il Galaxy J2 Core potrebbe avere un prezzo ancora inferiore.