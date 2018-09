Germania, l'ondata di caldo mette in crisi il mercato della birra

Le bottiglie iniziano a scarseggiare.

L'ondata di caldo che ha colpito l'Europa nella prima metà di agosto ha coinvolto anche i Paesi del nord, che si sono trovati ad affrontare temperature cui non erano abituati.

In Germania la risposta è stata affidata alla bevanda nazionale: la birra, che generalmente è venduta in bottiglie di vetro.

Si stima che in tutto il Paese ci siano in circolazione circa 4 miliardi di bottiglie di birra, tutte titolari di più vite prima di venir distrutte: i tedeschi, infatti, sono particolarmente efficienti nel riciclaggio.

Tale abitudine è incentivata anche dal fatto che per ogni bottiglia acquistata viene richiesto di lasciare una piccola cauzione, che viene restituita nel momento in cui la bottiglia viene riportata indietro. In questo modo, ogni contenitore viene riutilizzato e riempito nuovamente sino a 30 volte.

Il problema è che, sebbene il tasso di riciclo in Germania sia intorno al 50%, l'ondata di caldo ha portato a un aumento del consumo di birra con cui la produzione di nuove bottiglie non riesce a stare in pari, e la situazione ormai dura da un po'.

«Registriamo una carenza di bottiglie sin dalla metà di maggio» ha dichiarato Christian Schuster, che lavora per la Greif. «Non riusciamo a riavere quelle usata abbastanza in fretta, e ordinarne di nuove richiede tempo. Devo mandare in giro i ragazzi delle consegne a cercare bottiglie vuote».

La situazione è arrivata a un punto tale che la Greif s'è rivolta direttamente ai clienti, chiedendo esplicitamente loro di restituire ogni bottiglia vuota. Altrimenti non ce ne saranno abbastanza per mettere in vendita la birra.

Una difficoltà di questo tipo può sembrare quasi ridicolo, ma è legato non solo al caldo eccezionale (un problema che va al di là della disponibilità della birra) ma anche alle politiche ecologiche.

In Germania - spiega il mastro birraio Thomas Tyrrell - la gente preferisce evitare la birra in lattina, poiché ritiene che l'alluminio sia un materiale che danneggia l'ambiente.

Per altri è una questione culturale: bere birra da una lattina è visto come una pratica da selvaggi, e di conseguenza la bottiglia di vetro resta la preferita, con i problemi che si stanno mostrando in queste settimane.

Tyrrell, dal canto proprio, ha deciso di provare ad aggredire il mercato tedesco con le lattine. «Io credo che sia meglio per la birra: non entra luce e, con il passare del tempo, nelle bottiglie un po' d'ossigeno entra passando dal tappo. Con le lattine non succede».