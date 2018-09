Nokia si riprende il marchio PureView da Microsoft

Nuovi smartphone ''fotografici'' in arrivo?

Quando Nokia era ancora un nome davvero rilevante nel mondo della telefonia, il marchio PureView era indice di una caratteristica particolare: fotocamere con sensori ad altissimi risoluzione, in grado di scattare fotografie con qualità molto elevata.

Chi ha seguito la storia di Nokia e ha una passione per la fotografia non può per esempio non ricordare il Nokia 808 PureView, ultimo membro della famiglia Symbian, che vantava una fotocamera con sensore da ben 41 megapixel.

Poi Nokia venne fagocitata da Microsoft, e a quest'ultima passarono i marchi Lumia e PureView fino a che il progetto Windows Phone non morì di morte naturale, ossia praticamente ignorato dal mercato.

Ora però che Nokia sta tornando sulla scena a opera della cinese HMD Global, la gamma di smartphone contrassegnati dallo storico marchio nordico ha bisogno di attrarre gli utenti in ogni maniera.

Perciò, accanto al modello di punta Nokia 8 Sirocco, ai più economici Nokia 1 e Nokia 6, e al telefonino rétro Nokia 8110 Reloaded, ecco che HMD Global si prepara a strizzare l'occhio agli amanti delle foto rientrando in possesso del marchio PureView.

La notizia è stata confermata dall'Ufficio Brevetti europeo, e certo l'obiettivo di HMD non è soltanto completare la collezione di proprietà un tempo appartenute all'azienda finlandese: uno smartphone PureView - dicono gli indizi - sta per apparire all'orizzonte.

La previsione pare confermata anche dal rinnovo dell'accordo tra HDM e Zeiss, con la promessa - da parte delle due aziende - di lavorare insieme su «capacità di imaging in grado di ridefinire gli standard» per gli smartphone di domani.

Certamente oggi i modelli di punta di Google, Apple e Samsung sono in grado di scattare fotografie migliori di quelle che a suo tempo producevano i Nokia PureView grazie ai progressi che la tecnologia ha compiuto in questi anni, ma stando alle premesse HDM pare intenzionata a dare seriamente battaglia.