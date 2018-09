Windows 10, un bug misterioso fa restituire alla ricerca risultati sbagliati

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 28-08-2018] Commenti (1)

All'inizio sembrava un fenomeno isolato, forse causato da circostanze particolari che difficilmente potevano ripetersi altrove.

Poi però sempre più utenti su Reddit hanno iniziato a segnalare che, di tanto in tanto, la funzione di ricerca di Windows 10 si comportava in modo strano. Non che non funzionasse, ma restituiva risultati che non avevano nulla a che fare con la chiave di ricerca.

Questo strano comportamento, anche se non esattamente isolato, è fortunatamente circoscritto a un numero tutto sommato limitato di casi, ma è anche sicuramente seccante se capita di trovarsi per le mani uno dei Pc affetti dal problema.

Il guaio è che la funzione di ricerca è ampiamente usata all'interno di Windows 10: non soltanto la adopera Cortana, ma lo fanno anche diverse app a partire da quella che gestisce le Impostazioni. È previsto che funzioni in maniera pressoché istantanea e precisa.

Dalla ricerca è infatti possibile raggiungere non soltanto i documenti e le foto salvati nel Pc, ma anche le applicazioni e diverse risorse online. Per molti è il sistema più rapido per avviare le app, dato che permette di non passare attraverso il menu Start e l'elenco completo dei programmi.

Perciò, quando un utente inserisce come chiave Windows Store e si vede rispondere soltanto con il collegamento a un'immagine (come nello screenshot che riportiamo più sotto), la perplessità (prima) e la frustrazione (dopo) sono d'obbligo.

Oppure, se si cerca Mail e Windows, servizievole, propone soltanto il collegamento al Pannello di Controllo, certamente c'è qualcosa che non va. Il guaio è che non si sa che cosa.

Sondaggio A quali condizioni lavoreresti da casa anziché in ufficio? Accetterei uno stipendio inferiore perché risparmierei sui trasporti e in tempo. Vorrei uno stipendio maggiore perché l'azienda risparmierebbe su locali, strumenti, sicurezza. Allo stesso stipendio. Non rinuncerei al lavoro in ufficio per nulla al mondo.

Mostra i risultati (2240 voti)

Leggi i commenti (7)

Ancora: molti utenti sanno che dalla casella di ricerca si possono eseguire direttamente delle operazioni matematiche. Basta inserire quella che si desidera risolvere e la Calcolatrice apparirà immediatamente con il risultato. Almeno, ciò è quanto dovrebbe succedere: a volte invece Windows si prende delle libertà e mostra tutt'altro, come svela lo screenshot più sotto.

Microsoft per ora non ha dato spiegazioni ufficiali sul fenomeno, che pare presentarsi in maniera piuttosto casuale e non è riproducibile con sicurezza su ogni dispositivo. Ma è certo che nella ricerca ci deve essere un fastidioso bug.