Falla 0-day in Windows 10 consente di ottenere il controllo sul Pc

La segnalazione è apparsa su Twitter, pubblicata dall'utente SandboxEscaper, che però poi ha cancellato il proprio post: in Windows c'è una vulnerabilità 0-day.

Se sfruttata, consente di ottenere privilegi a livello di sistema e quindi il controllo sul PC con tutto il conseguente potenziale di fare danni e impossessarsi dei dati degli utenti.

Il CERT ha poi verificato la presenza della falla e l'ha confermata, spiegando che il problema si trova nell'Utilità di Pianificazione (Task Scheduler) di Windows.

Più nel dettaglio, qualcosa non va nell'interfaccia ALPC usata dai processi per comunicare tra loro: è possibile sfruttarla per elevare i privilegi da quelli dell'utente corrente fino a quelli di sistema.

«Ho confermato» - ha scritto Phil Dormann, analista del CERT - «che [l'attacco] funziona bene in un sistema Windows 10 a 64 bit con tutte le patch».

A mitigare un po' la gravità della situazione c'è il fatto che il bug per sua stessa natura può essere sfruttato soltanto in locale, e non da remoto: perché funzioni è necessario quindi o avere accesso diretto al computer o convincere l'utente a scaricare del malware che approfitti della falla.

Dato che quest'ultimi possibilità ha probabilità tutt'altro che remote di verificarsi, la minaccia va considerata seriamente, e il primo passo per difendersi consiste nel non scaricare mai file provenienti da fonti insicure.

Una vera soluzione al problema tuttavia non esiste: essa arriverà soltanto quando Microsoft avrà rilasciato la patch relativa.

