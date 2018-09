La prossima sorpresa di Apple? Gli occhiali a realtà aumentata

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 31-08-2018] Commenti (2)

Lo stile di Apple punta alla massima discrezione durante lo sviluppo di un prodotto, specie se per l'azienda si tratta di una novità assoluta: la pubblicità inizia soltanto quando il rilascio è prossimo.

Ci sono tuttavia degli avvenimenti che non possono passare inosservati e che rappresentano spesso una buona indicazione su ciò a cui la società della mela morsicata sta lavorando.

Per esempio, di recente Apple ha acquisito la startup Akonia Holographics e, alla richiesta di un commento in merito, ha risposto nella sua maniera tipica: «Apple di tanto in tanto compra aziende più piccole, ma generalmente non discutiamo i nostri scopi o i nostri piani».

Ciò che però rende interessante questa acquisizione è il campo di attività di Akonia: la giovane realtà, fondata nel 2012 da un gruppo di scienziati esperti in olografia, s'è infatti specializzata nella produzione di lenti per gli occhiali a realtà aumentata.

Inizialmente Akonia Holographics, fedele al proprio nome, si concentrava sulla memorizzazione di dati su supporti olografici, ma poi ha iniziato a interessarsi della creazione di display per la realtà aumentata, in cui le informazioni si sovrappongono al mondo reale.

Nei suoi otto anni di attività, Akonia ha accumulato oltre 200 brevetti e ha creato una tecnologia che - stando a quanto dichiara l'azienda stessa - consente la creazione di «lenti per smart glass sottili e trasparenti, che mostrano immagini colorate e vivaci e con un ampio campo visivo».

A questo punto la domanda sorge spontanea: che se ne fa Apple di un'azienda che produce lenti per occhiali a realtà aumentata?

Se si considera che l'anno scorso le indiscrezioni raccolte da Bloomberg indicavano come lo sviluppo di questo tipo di dispositivi presso Apple fosse già in corso, con una previsione di lanci nel 2020, la faccenda si fa un po' più chiara.

A ciò possiamo aggiungere i commenti fatti da Tim Cook, CEO di Apple, sulle applicazioni a realtà aumentata lanciate nel 2017 per iPhone e iPad: Cook aveva definito questa tecnologia come uno sviluppo «notevole e significativo».

Allora magari già l'anno prossimo, probabilmente verso la fine, inizieremo a sentire voci sempre più insistenti che parlano degli smart glass di Apple, con lenti perfettamente trasparenti e con una visualizzazione dei dati senza precedenti.