iPhone 8 che si bloccano e riavviano

La colpa è della scheda madre difettosa: Apple dà il via alla sostituzione gratuita.

Se il vostro iPhone 8 all'improvviso si blocca, si riavvia, o addirittura si rifiuta di accendersi, non siete caduti vittime di uno spirito maligno: è molto probabile che, invece, ci sia un difetto nel telefono stesso.

Apple stessa riconosce la presenza del problema, che risiede nella scheda madre dello smartphone.

«Apple» - ha fatto sapere l'azienda - «ha scoperto che una percentuale molto piccola di dispositivi iPhone 8 contiene delle schede logiche con un difetto di fabbricazione». In particolare, sono colpiti i modelli venduti tra settembre 2017 e marzo 2018 in India, Stati Uniti, Giappone, Cina e Australia.

Per verificare se il proprio iPhone 8 sia affetto dal problema si può visitare l'apposita pagina messa a disposizione sul sito di Apple e inserire il seriale dello smartphone.

In caso il riscontro sia positivo bisogna rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato Apple o un Apple Store affinché venga effettuata la riparazione gratuita, che consiste nella sostituzione della scheda difettosa.

Qualora però l'esemplare portato in assistenza mostri qualche altro difetto (per esempio uno schermo danneggiato) Apple rifiuterà la riparazione fino a che il difetto in questione non sia stato risolto.