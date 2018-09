Il telefonino da 50 dollari basato su Raspberry Pi e Linux

È modificabile e riparabile dall'utente.

04-09-2018

Se non vi siete rassegnati all'acquisto di uno costoso smartphone e desiderate invece un telefonino economico, flessibile e facilmente riparabile, forse lo ZeroPhone è ciò che fa per voi.

Attualmente in sviluppo, è costruito intorno a una scheda Raspberry Pi cui si accompagnano un modulo WiFi e un microcontroller Arduino, il tutto realizzato secondo i principi dell'open source.

Come sistema operativo adopera Linux e, come il suo ideatore sottolinea, non vi sono app inutili pre-caricate, né il telefono è legato in esclusiva a qualche operatore (questa pratica è diffusa oggi soprattutto negli Stati Uniti, mentre in Italia è praticamente scomparsa).

La dotazione hardware comprende anche una porta mini-HDMI, una USB 2.0, utilizzabile anche per collegarci un mouse e una tastiera, e un jack per le cuffie.

Meno entusiasmante è probabilmente lo schermo, un display Oled da 1,3 pollici con risoluzione di appena 128x64 pixel, così come lo è la connettività: al momento del lancio supporterà soltanto le SIM 2G, mentre l'accesso alle reti 3G e 4G sarà disponibile in seguito.

«Lo ZeroPhone» - ha spiegato il suo ideatore - «è user-friendly ed avrà le funzioni tipiche di un telefono, ma fornirà anche funzionalità avanzate quando l'utente ne avrà bisogno».

Una delle caratteristiche più interessanti di questo progetto è infatti la facilità con cui sarà possibile eseguire modifiche e riparazioni, dato che i suoi componenti sono tutti standard e facilmente reperibili sul mercato.

Gli utenti stessi potranno cimentarsi con queste operazioni, per esempio aggiungendo un ricevitore a infrarossi o una fotocamera Pi da 5 o 8 megapixel, o ancora un ricevitore GPS, uno slot per schede micro SD, tutta una serie di sensori e molto altro ancora.

Al momento del lancio, lo ZeroPhone avrà anche un prezzo praticamente irrisorio: è previsto infatti che costi intorno ai 50 dollari (circa 43 euro).