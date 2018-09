WhatsApp conferma: i messaggi conservati su Google Drive non sono crittografati

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-09-2018] Commenti (3)

Non molti giorni fa, WhatsApp ha annunciato un cambiamento nelle proprie politiche per quanto riguarda i backup su Google Drive.

A partire dal 12 novembre tali backup non verranno più conteggiati nello spazio messo a disposizione da Google: in altre parole, lo spazio per il salvataggio delle conversazioni via WhatsApp su Google Drive diventerà a tutti gli effetti illimitato e gratuito.

C'è però un dettaglio che in alcuni hanno rilevato, molti hanno ignorato e che WhatsApp ha ora confermato ufficialmente: questi backup non sono crittografati.

Dopo aver insistito a lungo sulla bontà delle funzioni di crittografia end-to-end introdotte un paio d'anni fa, che rendono inutile l'intercettazione dei messaggi scambiati e impossibile anche a WhatsApp stessa di sapere che cosa si stiano dicendo i suoi utenti, ora l'azienda sembra voler vanificare tutto il lavoro fatto.

Ciò significa che, se anche carpire informazioni direttamente da WhatsApp non è possibile per via della crittografia, i malintenzionati possono tentare con fiducia la violazione dell'account Google Drive della vittima, dove quasi tutte le stesse informazioni sono conservate in chiaro.

"Quasi tutte", nella fattispecie, significa che sono i contenuti multimediali (audio, video e immagini) a non essere protetti; le chat sono invece crittografate nel momento in cui arrivano sui server di Google.

Chi fosse comunque preoccupato per la riservatezza dei propri dati non ha che una via: evitare di utilizzare il backup su Google Drive. Dopotutto è una funzione opzionale che non deve essere utilizzata per forza.