Bug in Android rende tutti tracciabili, ma la correzione è soltanto per Pie

Chi non può aggiornare dovrà rassegnarsi a poter essere spiato.

Lo scorso marzo, Nightwatch Cybersecurity ha rilevato una falla presente in tutte le versioni di Android (compresa l'allora in sviluppo Android Pie 9.0).

Tale falla poteva essere usata per «identificare in maniera univoca e tracciare qualsiasi dispositivo Android» nonché per «geolocalizzare gli utenti».

Il problema stava nel fatto che Android diffondeva alcune informazioni relative al dispositivo, tra cui il nome della rete Wi-Fi, il BSSID, l'indirizzo IP locale, le informazioni del server DNS e l'indirizzo MAC.

A prima vista può sembrare che il fatto non sia poi così grave, ma con questi dati è possibile per esempio scoprire dove si trovi un singolo dispositivo Android (grazie all'indirizzo MAC «anche se è attiva la randomizzazione») e seguirlo negli spostamenti.

Google è stata diligentemente informata del problema, ed è corsa ai ripari: la versione di Android Pie 9.0 che è stata rilasciata contiene infatti una patch che elimina i rischi.

Il guaio sta nel fatto che a quanto pare non c'è alcun piano per introdurre la correzione anche nelle versioni precedenti di Android. Se si considera che buona parte degli attuali dispositivi in circolazione non vedranno mai la versione 9.0, si capisce quanto la mossa sia sconsiderata.

È pur vero che al momento sembra che nessuno stia sfruttando il bug per spiare gli utenti di Android ma a mano a mano che la notizia della sua esistenza si diffonde il rischio diventa sempre più grande.