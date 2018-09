eBay e orologi di lusso, finalmente debutta la verifica dell'autenticità

Terrà gli utenti al riparo dalle truffe.

06-09-2018

eBay può essere un buon posto dove fare acquisti, un luogo in cui è possibile trovare prodotti di qualità a prezzi non eccessivi.

Sfortunatamente, è anche un posto in cui è facile incappare in qualche truffa, e ciò è specialmente vero se ci si limita a considerare il commercio di orologi, uno dei beni maggiormente scambiati sulla piattaforma.

Ogni cinque secondi qualcuno compra un orologio su eBay - dicono i dirigenti - e non si tratta sempre di prodotti da pochi euro: molti utenti si rivolgono al sito d'aste per trovare orologi di lusso, magari usati, che possono valere anche migliaia di euro.

Dopo che si sono verificati alcuni casi di utenti che sono stati raggirati dai venditori, eBay ha deciso di agire: ha così lanciato un programma di verifica dell'autenticità degli orologi di lusso cui hanno già aderito circa trenta marchi, da Audemars Piguet e Breitling, da Patek Philippe a Rolex.

Il sistema è lo stesso già in opera da tempo per la compravendita delle borse d'alta moda: i venditori che operano soltanto con merce originale ottengono un distintivo che rende immediatamente chiaro per i potenziali acquirenti quali siano i negozi dai quali sia sicuro acquistare.

Al momento dell'avvio, il programma comprende circa 7.000 orologi nuovi e usati, con prezzi che vanno da 500 a 50.000 dollari, ma è destinato a espandersi nelle prossime settimane.

Chi ha intenzione di rivolgersi a eBay per acquistare un bene di lusso oggi può quindi godere di una protezione in più per evitare di entrare in possesso di merce contraffatta e di scarso valore ma pagata a peso d'oro, anche se bisogna ricordare un dettaglio importante: tutte le misure messe in campo non esimono l'acquirente dal prestare la massima attenzione durante ogni fase dell'acquisto, una regola che vale sia online che offline.