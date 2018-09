uTorrent Web: ricerca, download e streaming direttamente nel browser

E il vecchio uTorrent diventa Classic.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-09-2018] Commenti

Era già disponibile da mesi in versione beta uTorrent Web, una particolare edizione del popolare client BitTorrent che permette di visualizzare lo streaming dei torrent direttamente nei browser, ma ora è arrivata la versione stabile.

Con uTorrent Web la ricerca, il download e anche lo streaming dei contenuti avvengono direttamente dal browser, anche se la disponibilità di tutto ciò è per ora limitata ai soli utenti del sistema operativo Windows.

uTorrent Web si installa infatti come una normale applicazione (dopo aver scaricato un file eseguibile dal sito ufficiale), ma alla sua esecuzione non si apre il familiare client uTorrent, da oggi ribattezzato uTorrent Classic.

Viene invece aperta una scheda del browser predefinito, da cui è possibile gestire tutte le impostazioni tipiche del client BitTorrent ma anche eseguire le ricerche presso vari siti di torrent.

Il lato più interessante di questa edizione sta però probabilmente nel fatto che con essa si può avviare lo streaming dei contenuti audio e video nel momento stesso in cui essi vengono scaricati, senza dover attenderne il completamento.

Sondaggio Quando cerchi un brano musicale, o un intero Cd, cosa fai pi spesso? Scarico il brano o il Cd su iTunes: costa poco ed legale. Scarico l'Mp3 con Torrent o eMule o altro servizio simile. Ascolto la canzone in streaming (per esempio su Youtube), anche se non posso scaricare l'Mp3. Vado nel mio negozio di dischi o maxistore preferito. Altro.

Mostra i risultati (3304 voti)

Leggi i commenti (10)

Inoltre, per evitare il diffondersi di virus e malware in generale, uTorrent Web agisce in collaborazione con AdAware: grazie alla tecnologia di quest'ultimo, verifica i risultati di ogni ricerca, assicurandosi che non contengano file o codici pericolosi.

Gli utenti di Windows che volessero mettere alla prova la prima versione stabile di uTorrent Web non devono far altro che visitare il sito ufficiale e scaricare il programma di installazione.