Volete tenere Windows 7? Il prezzo continuerà a crescere

L'estensione del supporto al 2023 si paga annualmente, e ogni volta è un po' più cara.

Windows 10 sta prendendo piede e si avvicina al sorpasso su Windows 7, ma ci sono alcune realtà che tuttora cercano di rimandare l'aggiornamento all'ultima versione di Windows il più possibile.

Il tempo a disposizione non è però infinito: il 14 gennaio 2020 anche la fase di supporto esteso per Windows 7 cesserà, e da allora i computer che ancora staranno utilizzando quel sistema non riceveranno più nemmeno gli aggiornamenti di sicurezza.

Microsoft è d'altra parte cosciente del fatto che, per alcune aziende, l'inizio del 2020 è ancora una data troppo vicina e così ha deciso di estendere il supporto per alcuni clienti fino al gennaio 2023 con il programma Extended Security Update (ESU).

Per qualificarsi per questo tipo di supporto esteso bisogna essere un'azienda che usa Windows 7 Professional o Windows 7 Enterprise e seguire il programma di licenze noto come Volume Licensing.

Tutto ciò non significa però che le aziende possono restarsene tranquille per altri tre anni e continuare senza alcuna variazione a usare Windows 7.

Microsoft non ama, infatti, che ci sia chi decida di restare indietro in questo aspetto: nel suo mondo ideale tutti utilizzerebbero Windows 10. E così permette di restare con Windows 7, ma allo stesso tempo elargisce una sorta di punizione che invogli all'aggiornamento.

Nel dettaglio, ciò significa che le licenze annuali estese di Windows 7 (una per ciascun dispositivo) aumenteranno di prezzo ogni 365 giorni: più tempo ci vorrà per passare a Windows 10 e più denaro l'azienda dovrà sborsare.

A indorare parzialmente la pillola c'è il fatto che il programma ESU contiene anche il supporto a Office 365 ProPlus, mentre ancora non ci sono indicazioni circa i prezzi. Microsoft ha soltanto invitato le aziende a contattarla per ottenere i dettagli.