Il dentifricio in tavolette che fa a meno del tubetto

Niente più rifiuti non riciclabili.

Un buon dentifricio è una parte essenziale dell'igiene orale, ma quando il prodotto è finito resta un problema: che fare del tubetto, che non si ricicla facilmente?

L'americana Kind Lab ha deciso di affrontare il problema di petto, studiando un dentifricio che non è contenuto in un tubetto poiché, invece, è distribuito in tavolette all'interno di un barattolo di vetro.

Si chiama Bite Toothpaste Bits, è realizzato con ingredienti vegetali completamente naturali e non contiene fluoro. I test clinici ne hanno dimostrato le proprietà per quanto riguarda la pulizia e la protezione dei denti.

Al momento di lavare i denti si estrae una tavoletta dal barattolo, la si mette in bocca, si inumidisce lo spazzolino e si comincia a spazzolare.

La tavoletta si scioglie, trasformandosi in pasta dentifricia, e il procedimento si conclude come con un normale dentifricio in tubetto, senza però produrre rifiuti difficilmente riciclabili.

Kind Lab vende i Bit Toothpaste Bits seguendo uno schema ad abbonamento: acquistando il kit si sottoscrive un piano di rifornimenti periodico, mentre la bottiglietta in vetro viene riutilizzata continuamente dal proprietario.

