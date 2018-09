Il brevetto di Amazon che mette in gabbia i lavoratori dei magazzini

Per tenerli al sicuro dai robot.

Il mondo dei brevetti è ampio e variegato, ma Amazon riesce a distinguersi persino in un panorama tanto curioso grazie all'ideazione di alcune tecnologie strane e anche un po' inquietanti.

Se nei primi mesi dell'anno è emerso il brevetto relativo a una sorta di guinzaglio elettronico per i dipendenti che lavorano nei magazzini - impiego che è stato addirittura paragonato all'essere in prigione - ora si scopre che sin dal 2016 il re dell'e-commerce ha in mente preoccupanti strategie per i propri lavoratori.

In pratica, si tratta di una sorta di gabbie in cui mettere i dipendenti per tenerli al riparo e proteggerli dalle macchine.

L'idea alla base del brevetto è che, anche quando Amazon realizzerà il proprio sogno di magazzini completamente gestiti da automi, ci sarà sempre bisogno di un ntervento umano: quando un robot si guasterà, o farà cadere qualcosa, sarà l'uomo a dover intervenire.

Già ora i grossi macchinari autonomi in servizio nei magazzini sono separati dai colleghi umani da una specie di steccato: quando una persona varca il confine, suona un allarme e il sistema si blocca. Il motivo è ovvio: serve a evitare che il massiccio robot, muovendosi inconsapevole della presenza umana, ferisca qualcuno.

L'evoluzione di questo sistema è l'introduzione di gabbie in cui stanno i lavoratori umani e che vengono trasportate da veicoli robotizzati.

L'idea di vedere persone rinchiuse mentre i robot scorrazzano liberi nell'impianto non è piaciuta al The Seattle Times, che per primo ha rivelato l'esistenza del brevetto e ha immediatamente contattato Amazon chiedendo spiegazioni in merito. Questa ha risposto che una tecnologia del genere non è mai stata implementata, né ci sono piani per farlo in futuro.

Il motivo di tale mancanza non è da cercarsi in un improvviso rispetto di Amazon per le condizioni di lavoro: invece è stata sviluppata una soluzione ritenuta migliore e che consiste in una specie di grembiule fatto indossare a ogni dipendente. Quando un robot vi si avvicina, semplicemente si ferma.

Nessun lavoratore sarà quindi rinchiuso in gabbia, ma l'automazione è comunque destinata a proseguire inesorabile.