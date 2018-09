Il primo gioco a luci rosse di Steam, senza censura

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-09-2018] Commenti

I videogiochi con contenuti per adulti - quando non esplicitamente pornografici - hanno sempre avuto vita dura su Steam: anche quelli che riuscivano a entrare nel catalogo di Valve dovevano censurare le immagini più esplicite, e agli sviluppatori era vietato fornire patch per aggirare la censura via Steam stesso.

Ora le cose sono cambiate. Dopo la polemica sorta lo scorso luglio a seguito del blocco della visual novel esplicita Negligée, Steam ha rivisto la propria politica e inserito alcuni filtri che permettono di nascondere i contenuti per adulti.

In questo modo Valve ha aperto le porte alla diffusione dei giochi vietati ai minori, e il primo titolo ad approfittare della novità è già pronto: si chiama Negligée: Love Stories e sarà scaricabile a partire da venerdì prossimo.

Gli autori affermano che il gioco è «al 100% privo di censura» e che include «interazioni sessuali e nudità».

Perché i giochi di questo tipo siano approvati, Steam richiede che il loro contenuto sia descritto in maniera esplicita, così che gli utenti siano perfettamente informati su ciò che stanno per acquistare.