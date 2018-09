Tor Browser adesso è anche in versione per Android

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-09-2018] Commenti

Buone notizie per quanti cercano di difendere la propria privacy anche quando stanno semplicemente navigando nel web: il Progetto Tor ha rilasciato la prima versione di Tor Browser per Android.

È bene subito precisare che, sebbene già disponibile su Google Play, questa edizione è ancora un'alpha e non una versione definitiva: è possibile quindi incontrare malfunzionamenti, bug e parti che avranno ancora bisogno di essere raffinate. L'articolo continua qui sotto.

Inoltre, al momento per essere utilizzata richiede l'installazione del proxy Orbot ; soltanto in una versione successiva questa dipendenza sarà abbandonata.

Tra le caratteristiche principali di Tor Browser per Android segnaliamo il Tracker Blocker, che impedisce agli strumenti di terze parti e alle pubblicità di seguire gli spostamenti dell'utente nel web, la pulizia automatica dei cookie non appena termina la sessione, e Fingerprint Protection, che rende più difficile la creazione di un profilo dell'utente da parte dei siti basandosi su informazioni quali i dati circa il dispositivo o il browser adoperato per navigare.

Non mancano poi funzioni come No IPS Blocks, che permette di accedere ai siti bloccati localmente dai vari provider, e la crittografia multistrato basata sul protocollo Onion.

Qui sotto, il video di presentazione (in inglese).