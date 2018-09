Linus Torvalds lascia lo sviluppo di Linux

Lavorerà sul proprio caratteraccio.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-09-2018] Commenti

Che Linus Torvalds abbia un caratteraccio è un dato noto: dagli insulti rivolti a Nvidia fino a quelli, più recenti, rivolti a Intel per i bug nei processori, la storia del creatore di Linux è costellata di momenti poco diplomatici.

Non si tratta soltanto di occasionali esplosioni rivolte contro questa o quella azienda: l'esigente papà di Linux non le manda a dire nemmeno agli sviluppatori che contribuiscono al kernel quando pensa che il loro codice sia men che ottimale.

Di recente, poi, il suo comportamento abrasivo gli ha alienato altre simpatie: l'aver spostato l'incontro dei Maintainer del kernel dal Canada alla Scozia per seguire il proprio programma di vacanza e l'idea di evitare del tutto la conferenza hanno spinto anche i più irriducibili sostenitori ad ammettere che c'è qualcosa che non va nel modo di fare di Torvalds.

Alla fine, egli stesso se n'è accorto, e l'ha ammesso tramite email a tutti gli sviluppatori del kernel (e, contestualmente, al mondo) con il messaggio che annuncia la più recente release candidate della versione 4.19 di Linux.

Nel testo, Linus Torvalds riconosce la propria generale mancanza di empatia e, di conseguenza, qualche difficoltà nel leggere il comportamento delle persone, oltre agli attacchi da lui lanciati soprattutto di recente via email, ora definiti «non professionali e gratuiti».

Così, Torvalds ha deciso di prendersi un periodo di riflessione. Lascerà la guida dello sviluppo di Linux nelle mani di Greg Kroah-Hartman e si dedicherà a riflettere su sé stesso.

Non è la prima volta che l'ideatore del più famoso sistema operativo open source decide di staccare per un po': qualche tempo, per esempio, fa si prese un anno sabbatico durante il quale sviluppò Git.

Sondaggio Qual l'ambiente Linux che preferisci? Gnome Kde Unity Xfce Lxde Cinnamon Mate Un altro Non uso Linux

Mostra i risultati (4167 voti)

Leggi i commenti (25)

Questa volta però l'obiettivo è differente: non intende dedicarsi a un altro progetto, ma vuole migliorare sé stesso e cercare di smussare gli aspetti più difficili del proprio carattere.

«Devo cambiare alcuni dei miei comportamenti e voglio chiedere scusa alle persone che con il mio comportamento ho ferito e magari allontanato dallo sviluppo del kernel» spiega nel messaggio.

Ciò che Linus Torvalds stesso vuol però mettere in chiaro è che «non si tratta di una pausa del genere "Non ce la faccio più, me ne devo proprio andare"».

«Non mi sento come se non volessi continuare a guidare lo sviluppo di Linux. Tutto il contrario» precisa. E poi aggiunge: «Ho bisogno di fare una pausa per farmi imparare a comportarmi in modo diverso e sistema alcuni problemi nel mio modo di lavorare e gestire i progressi».