Xiaomi prende in giro Apple per i prezzi esorbitanti dei nuovi iPhone

Quanti prodotti si possono comprare con i soldi di un solo iPhone?

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-09-2018]

La presentazione dei nuovi modelli di iPhone ha destato l'interesse non soltanto per le nuove caratteristiche - la sparizione del pulsante Home, l'introduzione del supporto alla doppia Sim - ma anche per l'aumento dei prezzi deciso da Apple (peggiorato in Italia dalle tasse).

Xiaomi non s'è lasciata sfuggire l'occasione di prendere in giro la rivale, e ha deciso di lanciare in Cina tre bundle, tre gruppi di prodotti che portano gli stessi nomi dei nuovi iPhone e costano la stessa cifra.

L'idea è ovviamente dimostrare quanti dispositivi si possano portare a casa spendendo lo stesso denaro che serve per comprare un solo iPhone.

L'offerta più economica è quella del bundle XR Suit, che per 6.499 yuan (il prezzo di partenza di un iPhone Xr in Cina, pari a circa 810 euro) permette di comprare uno Xiaomi Mi 8 SE, un Mi Notebook Air da 12,5 pollici, un Mi Band 3 e un auricolare Mi Bluetooth Mini.

Poi c'è XS Suit: contiene uno smartphone Mi MIX 2S, un Mi Notebook Air da 13,3 pollici, un Mi Band 3 e un auricolare Mi Bluetooth Mini. Il tutto costa 8.699 yuan (circa 1.060 euro), ossia il prezzo di un iPhone Xs con 64 Gbyte di memoria interna.

Infine, l'offerta più costosa, chiama Xs Max Set. Per il prezzo di un iPhone Xs Max (9.599 yuan, circa 1.200 euro) si possono acquistare uno smartphone Mi 8, un Mi Notebook Pro, un Mi Band 3 e un Mi Bluetooth Neckband.