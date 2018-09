Corruzione in Amazon: dipendenti pagati per cancellare le recensioni negative

I venditori di terze parti pagano fino a 2.000 dollari per ripulirsi la reputazione.

L'accusa viene dal Wall Street Journal: alcuni dipendenti di Amazon avrebbero rivelato informazioni interne (dai dati sulle vendite agli indirizzi email dei recensori) e avrebbero cancellato le recensioni negative in cambio di vile denaro.

La pratica sarebbe diffusa negli Stati Uniti ma soprattutto in Cina, dove coinvolgerebbe i venditori di terze parti che usano Amazon come marketplace, pronti a sborsare moneta sonante pur di far sparire le opinioni avverse e ottenere dati riservati.

A seconda del servizio fornito - spiega sempre il Wall Street Journal - il dipendente di Amazon coinvolto può guadagnare dagli 80 ai 2.000 dollari.

Le informazioni vendute arrivano a riguardare le abitudini di acquisto dei compratori ma comprendono anche le chiavi di ricerca più usate per trovare i prodotti su Amazon: a partire da qui i venditori possono organizzare la "vetrina" dei propri prodotti in maniera tale da riuscire a scalare i risultati delle ricerche, avvantaggiandosi rispetto ai venditori onesti.

Inoltre pare che i venditori siano disposti a pagare anche per gli indirizzi email di quanti lasciano recensioni negative: in questo modo possono contattarli e offrire loro degli sconti o altri prodotti, a patto che il giudizio diventi positivo.

In risposta alle accuse, Amazon ha annunciato che inizierà un'indagine interna, spiegando che i dipendenti colpevoli verranno licenziati e denunciati, ma ovviamente ci saranno conseguenze anche per i venditori.

«Adottiamo una politica di tolleranza zero verso chi approfitta del nostro sistema e se troveremo dei colpevoli agiremo rapidamente contro di loro, come la chiusura degli account di vendita, la cancellazione delle recensioni, il congelamento dei fondi e l'avvio di azioni legali» ha spiegato un portavoce.

Capire esattamente quanta gente sia coinvolta non sarà facile, anche soltanto per il numero di persone che usano Amazon come canale di vendita.